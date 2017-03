Professor mener SV-forslag kan gi fattigdomsfelle

Selv om partiet har et hovedmål om å redusere økonomiske forskjeller, er det ikke alle forslagene i forkant av helgens landsmøte som vil ha den effekten, skriver Dagsavisen. Ett av dem er fjerningen av krav om inntekt og botid for å få familiegjenforening.

– Det er ingen god idé. Jeg tror det kan være en fattigdomsfelle. Det er fornuftig å stille krav om inntekt, særlig hvis du skal forsørge en familie, sier Kjell Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved NHH.

Karin Andersen i SV kontrer med at det å frykte for familien sin gjør folk syke og gjør at de bruker krefter på det i stedet for på integrering.

– SV er et familievennlig parti. Det er ingen fattigdomsfelle å få være familie, sier hun.

Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå sier forlaget om å øke barnetrygden heller ikke er uproblematisk, fordi det kan svekke insentivene til å søke lønnet arbeid.

Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen på BI sier etter en helhetsvurdering at mange av forslagene vil bidra til reduserte forskjeller, men at noen av dem virker «mindre gjennomtenkte».

