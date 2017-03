Mer vold blant unge i Oslo

Samtidig som statistikken viser en markant nedgang i straffbare forhold der den mistenkte er under 18, vekker volden blant barn og bekymring, skriver Klassekampen.

– Vi ser en utvikling der ungdom tyr lettere til vold for å løse konflikter. Volden er økende, den er mer alvorlig enn tidligere, og dette sprer seg nedover i yngre aldersklasser, sier Jarle Kolstad, som leder for forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon. Han har ansvar for flere bydeler øst i byen, men sier utviklingen er den samme i hele byen.

Han avviser likevel at det er bydeler i Oslo med det som ofte omtales som «svenske tilstander».

– Vi har også utfordringer, men det er ikke sammenlignbart med situasjonen i forstedene til enkelte svenske byer. Jeg kan bare snakke for bydelene i Oslo øst der jeg jobber, men det er ingen steder der jeg ikke kan parkere en politibil og gå fra den, for å si det sånn.

Han understreker også at det ikke er grunnlag for å koble den økende voldsbruken til gjengkriminalitet.

