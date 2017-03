Lysbakken: Milliardærfesten er over

-Det er tid for forandring i Norge. Valget skal bli et oppgjør med den økende ulikheten. Vi skal bytte ut forskjellsregjeringen med et flertall for forandring, sa Lysbakken i sin tale under åpningen av SVs landsmøte på Gardermoen fredag.

Til stor applaus, og med henvisning til velstående givere som deltok under statsminister Erna Solbergs førjulsgløgg, slo han fast at «milliardærfesten er over».

-Skattekutt er kontantstøtte

Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller er en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen. Skjerpede skatter, ikke minst overfor boligspekulanter, samt økt barnetrygd er konkrete grep partiet tar til orde for.

I Lysbakkens vokabular er skattekutt «kontantstøtte til den økonomiske eliten».

-Frp utgir seg for å være partiet for folk flest. Men folk flest har ikke store formuer og au pair, sa han.

Hovedkrav

SV-landsmøtet skal i helgen ta stilling til de fire ultimative kravene som partiledelsen ønsker å stille til en ny, Ap-ledet regjering. Stikkord er nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, økt barnetrygd, lærernorm i skolen og profittfri velferd.

-Men vi stiller ikke en eneste betingelse for å felle regjeringen. Før vi får hengt av oss jakkene på Stortinget dagen etter valget skal vi bli enige med Ap og Sp om at regjeringen må gå, sa han.

Paradise hotel

SV-lederen sammenligner det borgerlige samarbeidet med Paradise Hotel:

-Folk som er tvunget sammen for ikke å bli stemt ut, men hater dem de skal være sammen med, sa Lysbakken. Han sier SV gjerne vil hjelpe til med å bryte opp den borgerlige alliansen og gjentok at SV enten kan gå inn i en ny regjering eller samarbeide med en regjering fra Stortinget.

– Det er to veier til en ny regjering. Et samarbeid mellom Ap og sentrum. Eller et samarbeid hvor Ap er avhengig av SV. Det blir enten kjedelig i sentrum, eller forandring med SV, sa Lysbakken.

Ny EØS-debatt

Lysbakken kom med en i en SV-sammenheng overraskende referanse til Ronald Reagan da arbeidslivspolitikk ble tema for talen. Han slo han fast at det trengs noen som er «tough on crime» for å få bukt med det han beskrev som lovløse tilstander på norske byggeplasser.

-En viktig årsak til sosial dumping er EØS-avtalen. Det er derfor motstanden mot EØS vokser så raskt på grasroten i fagbevegelsen, sa Lysbakken.

Han mener EØS-avtalen er tabu i norsk politikk, noe han finner absurd i en situasjon hvor britene har vedtatt å bryte ut av EU.

«Rævdilter»

SV-lederen fant også rom for et angrep på statsminister Erna Solberg (H) i forbindelse med debatten om internasjonal bistand og mottak av flyktninger.

Solberg slo nylig fast at Norge ikke skal være et responsland, som stiller opp hver gang andre land, som USA, kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger.

-Vi har et godt bergensk uttrykk for det motsatte av å gå foran. Jeg vil heller at Norge skal være responsland enn rævdilter, sa Lysbakken.

