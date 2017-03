Jødisk forstander provosert av SV-forslag mot omskjæring

Både programkomiteen og ledelsen i partiet er delt i synet på forlaget om å innføre aldersgrense på 15 år for omskjæring av gutter. I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel, og inngrepet er en viktig del jødisk identitet, skriver Vårt Land.

– Omskjæring symboliserer pakten med Gud. Det er et Tora-påbud, en religiøs forpliktelse,­ sier leder Ervin Kohn for Det Mosaiske Trossamfund.

– Uansett hvilken gren av jøde­dommen du tilhører, om du er ortodoks eller konservativ, så finner du denne praksisen hos bortimot 99 prosent av alle jøder, fortsetter han.

Kohn blir provosert av at SV når tar opp saken.

– De som vil ha et forbud driver med intoleranse og etnosentrisme av verste sort. De setter seg på en pidestall og har en forestilling om at to milliarder av verdens befolkning tar feil, sier han.

Også blant muslimer er omskjæring av gutter vanlig. I USA har det også vært utbredt å omskjære gutter uten at det er religiøst betinget.

