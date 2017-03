Bedre trivsel på yrkesfag

Forskere ved NTNU har bedt 1.181 skoleelever svare på spørsmål om livet på skolen og forberedelser til videregående. Første runde av undersøkelsen ble gjennomført våren i tiende klasse, med en ny runde etter at de begynte på videregående om høsten, skriver Klassekampen.

De elevene som begynte på yrkesfag taklet overgangen til videregående bedre, og de trivdes betydelig bedre enn på ungdomsskolen. De hadde også mer realistiske forventninger til skolen og egne prestasjoner.

– Overgangen til videregående oppleves som veldig positiv for yrkesfagelevene. Og jeg tror yrkesfagene gjør noe riktig ved at de har noe mindre grupper, engasjerte lærere og at elevene får følelsen av å gjøre noe mer praktisk. Dette er elever som har lyst til å jobbe, sier Per Egil Mjaavatn ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han og kollega Per Frostad står bak undersøkelsen.

Både guttene og jentene på yrkesfag opplever styrket faglig selvtillit når de begynner på videregående, og egeninnsatsen økte. De jevnaldrende på studieforberedende retning – også kjent som allmennfag – står på stedet hvil.

(©NTB)