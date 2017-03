Anbefaler kommunen å anmelde Olsø-saken til politiet

– Jeg vil i kontrollkomiteens møte på tirsdag anbefale at kommunen anmelder saken til politiet, sier komiteens leder Rolf Jarle Brøske (H) til Adresseavisen.

Brøske kaller inn til et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag etter at kommuneadvokaten leverte sin rapport fredag ettermiddag.

– Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon. Det er både alvorlig og trist når en av våre mest sentrale folkevalgte er involvert i en slik sak, sier kontrollkomiteens leder om den 42 år gamle politikeren som var favoritt til å bli den første lederen i et samlet trøndersk Arbeiderparti, men som nå har trukket seg som kandidat til ledervervet.

"Rune Olsøs posisjon, som en folkevalgt og dessuten svært sentral politiker i det største partiet i Trondheim, og størrelsen på vederlaget, taler etter vårt syn for at fordelen kan anses som utilbørlig", skriver kommuneadvokaten.

Rapporten vurderer Olsøs rolle i en eiendomsreguleringssak i byen. Avisen har de siste dagene publisert flere saker om at selskapet Staur der politikeren er ansatt har inngått en avtale med en utbygger til 6 millioner kroner for å sikre at et grøntområde på Byåsen ble omregulert til boligområde.

Kommuneadvokaten skriver at "det ikke kan utelukkes at Olsø gjennom Kystad-avtalen og i sin rolle Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsene om påvirkningshandel".

Rune Olsø skriver i en tekstmelding til avisen at han ennå ikke har fått lest rapporten.

(©NTB)