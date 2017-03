UDI tror på 7.000 asylsøkere i år og neste år

– Prognosen er utarbeidet i februar 2017 og vurderingene er basert på utviklingen fram til begynnelsen av februar 2017 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet, opplyser UDI.

I 2016 søkte 3.460 personer om beskyttelse i Norge. Det er det laveste antallet siden 1997. Grensekontrollene får æren for tallene.

– Vår vurdering er at grense- og ID-kontroller i Europa har avgjørende effekt på ankomsttallene til Norge, skriver UDI.

Fyller kvoten

De lave ankomsttallene fra fjoråret har fortsatt inn i 2017. Så langt i år er det kommet 858 asylsøkere til Norge, men to tredeler av disse, 574 personer, er søkere som er overført til gjennom Norges frivillige deltakelse i EUs relokaliseringsordning. Norge har lovt å ta imot 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia i løpet av 2016 og 2017, og UDI antar kvoten er fylt innen sommeren.

UDI venter om lag 750 enslige mindreårige asylsøkere i 2017, til nå i år er tallet bare 45.

– Migrasjonspotensialet er stort, og det er ingen informasjon som tyder på at potensielle asylsøkeres motivasjon for å emigrere er redusert. Vi legger derfor til grunn at antall migranter som ønsker seg til Europa er like stort som tidligere, understreker Utlendingsdirektoratet.

Visumfrihet

Det er mange underliggende forutsetninger for anslaget, men det viktigste er trolig at avtalen mellom EU og Tyrkia videreføres som i dag, og at asylankomstene til Hellas holder seg på et lavt nivå.

I tillegg forutsettes det at grensekontrollene internt i Schengen og på Vest-Balkan stort sett opprettholdes som i dag.

UDI understreker også at en eventuell visumfrihet for Tyrkia, Georgia og Ukraina kan få betydning for antall asylsøkere til Europa i 2017 og 2018.

