Mann dømt til 17 års fengsel for knivdrap i Os

Mannen sto tiltalt i Bergen tingrett for å ha drept sin ekskone med flere knivstikk. Aktor mente mannen måtte dømmes for overlagt drap, og dommen er i tråd med aktors påstand.

Den 38 år gamle kvinnen skulle møte sin fraseparerte ektemann for å ordne noen papirer i forbindelse med samlivsbruddet, men ble stukket til døde i bilen av ham.

Statsadvokat Benedikte Høgseth mente ifølge Bergensavisen at han brukte papirarbeidet som et påskudd for å møte sin fraseparerte kone og kunne gjennomføre drapet, og at det viser at drapet var planlagt mange timer i forveien.

