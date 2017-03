Kritisk for mann tatt av snøskred i Lyngen

Det får NTB opplyst fra pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

To personer ble tatt av snøskredet. Den ene ble raskt reddet og bidro selv i redningsarbeidet, mens den andre ble gravd fram etter nesten to timer.

– Skiene til den savnede ble funnet i 17.30-tiden. Den savnede ble gravd fram klokken 18, to timer etter at den første meldingen om skredet kom inn, opplyser pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Et Sea King redningshelikopter, et ambulansehelikopter og fire hundeekvipasjer fra Norske Redningshunder ble sendt til stedet.

Politiet opplyser at de to som ble tatt av skredet, var med i et turfølge på til sammen fire skiturister fra Italia.

Tilfeldigvis hadde politiet og Røde Kors fagkurs i skred ikke langt fra rasområdet rundt 400 meter over havet på nordsiden av Kavringtinden, mot Lyngseidet. Det var overskyet vær og lett snøfall i området torsdag. Snøskredfaren var regnet som betydelig, farenivå tre av fem.

