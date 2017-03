Varsel om pålegg etter gasslekkasje på Mongstad

600 ansatte ble evakuert fra oljeraffineriet på Mongstad etter hydrogenlekkasjen 25. oktober i fjor.

– Med denne gasslekkasjen ser vi den uheldige effekten av kostnadskutt som ble gjennomført for fem-seks år siden, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet, til NRK.

Petroleumstilsynet har gransket hendelsen, som var en av fem gasslekkasjer og en brann på to uker. Gasslekkasjen oppsto da en operatør skulle stenge igjen en ventil etter en mistenkt gasslekkasje. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp. Årsaken var at korrosjon under isolasjonen hadde ført til at røret var gjennomrustet. Petroleumstilsynet mener svært lite skulle til før menneskeliv kunne gått tapt.

Granskingen påviste blant annet at anlegget var ikke forsvarlig vedlikeholdt, og at det var mangelfull risikovurdering. Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte. Frist for å etterkomme pålegget settes til 28. april.

– Vi har allerede satt i gang flere tiltak, der det viktigste er å intensivere vedlikeholdet. Nå vil vi gå grundig gjennom granskingsrapporten og svare Petroleumstilsynet på det de peker på, sier pressekontakt i Statoil, Elin Isaksen.

