Sjåfør som kjørte på kvinne med barnevogn, husker ikke noe

Sjåføren som er tiltalt for å ha kjørt på en kvinne som trillet en barnevogn på et fortau i Oslo, forklarte i ankesaken at hun ikke husker noe fra påkjørselen.