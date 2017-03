Norgesgruppen skal redusere Norturas lammelager

Ved månedsskiftet lå nesten 3.500 tonn sau og lam på reguleringslager, og en ny prognose fra Nortura viser at det ligger an til en overproduksjon på opptil 1.200 tonn i løpet av året, skriver Nationen.

Etter en lang periode med underproduksjon, snudde det høsten 2015, forteller konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura.

– Gjennom høstsesongen 2016 hopet det seg opp enda mer. Vi klarte ikke å selge unna i takt med produksjonsøkningen. Ved inngangen av 2017 nærmet det seg en alvorlig situasjon. For å unngå en skikkelig utfordring for den norske småfebonden så må vi ta et skikkelig krafttak, sier Kolberg.

Det krafttaket skal Norgesgruppen bidra til, ved å prøve å selge 10–15 prosent mer lam enn planlagt gjennom kjedene Meny, Kiwi, Joker og Spar.

– Nå har vi fått med alle kjedene våre på å kjøre et ekstra trykk på lammeprodukter ut 2017, utover det vi allerede har avtalt med Nortura. Målet er å selge 1.000 tonn mer enn det vi allerede har avtalt. Det er en økning på mellom 10 til 15 prosent, sier konsernsjef i Norgesgruppen Runar Hollevik. Han bedyrer at håndslaget til Nortura ikke skal gå på bekostning av avtalene med andre leverandører.

