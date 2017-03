Kebab og pølser skal likestilles som nattmat i Oslo

De eksisterende reglene fører blant annet til at kebab kun selges til 3.30, mens pølser og andre kiosk- og bensinstasjonsslagere kan selges døgnet rundt. Ifølge Aftenposten foreslår byrådet i Oslo at alle serveringssteder som ikke serverer alkohol, skal kunne holde døgnåpent. Endringen i åpningstidsforskriften skal på høring om noen uker og gjennom behandling i bystyret, der det etter alt å dømme blir flertall for forslaget.

– Det har vært urettferdig. Vi har tillatt noen serveringssteder å holde åpent, mens mange små steder har måttet stenge, sier næringsbyråd Geir Lippestad (Ap).

Et annet argument for å øke utvalget er at Brann- og redningsetaten heller ønsker at folk skal kjøpe mat enn at de lager det hjemme med promille.

Et motargument for døgnåpne spisesteder er at det fører til at folk henger lenger på byen på nattetid, noe som øker risiko for bråk og ordensforstyrrelser. Politiet og Næringsetaten har tidligere sagt at tilstanden var blitt bedre i Torggata i Oslo sentrum etter at åpningstidsbestemmelsene ble strengere håndhevet.

(©NTB)