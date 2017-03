Fortsatt resultatnedgang for Petoro

Statens oljeselskap Petoro fikk et driftsresultat på 57 milliarder kroner i fjor, kraftig ned fra 89 milliarder året før og 120 milliarder kroner i 2014.

Omsetningen falt med 23 prosent fra 158 milliarder kroner i 2015 til 121 milliarder kroner i 2016. Det er langt unna resultatet i toppåret 2012, da driftsinntektene var på hele 214 milliarder kroner. Siden da har omsetningen falt jevn og trutt.

Oljeprisen gikk i gjennomsnitt ned fra 420 kroner per fat til 361 kroner, mens gassprisen falt fra 2,14 kroner til 1,62 kroner per kubikkmeter, ifølge E24.

Mindre inntekter til Staten

Det innebærer at også inntektene til staten faller. I 2016 gikk det 66 milliarder kroner fra statens direkte eierskap på norsk sokkel (SDØE), som Petoro forvalter, til statskassen, en nedgang fra 94 milliarder kroner i 2015. Det er nesten halvparten av inntektene i 2014, som var på 111 milliarder kroner.

– Både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 enn i 2015, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen. Hun ser likevel positive resultater av omstillingsarbeidet som er gjennomført.

– For eksempel er feltkostnadene redusert med ytterligere 12 prosent siden 2015, og vi har boret rekordmange brønner på våre faste installasjoner. I tillegg til reduserte kostnader, har høy regularitet og ferdigstillelse av mange nye brønner motvirket naturlig fall i oljeproduksjonen, sier Moen.

Mindre produksjon

Det ble totalt produsert 1.040 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2016, noe lavere enn produksjonen på 1,068 millioner fat året før. Omtrent hele fallet skyldes redusert gassproduksjon.

Petoro nevner i sin årsberetning at etter mange år med positiv utvikling i HMS (Helse-, miljø- og sikkerhet) var fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året. Petoro understreker at denne trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien.

(©NTB)