Bremsefeil på mobilkranen da femåring døde i Kristiansand

Etter ulykken har Statens vegvesen sammen med politiet undersøkt mobilkranen for tekniske feil.

– Det jeg kan si er at Statens vegvesen har konstatert at det er en bremsefeil på mobilkranen. Så fortsetter de tekniske undersøkelsene av kranen videre for å undersøke nøyaktig hva feilen innebærer, sier politiadvokat Rune Alsted Amundsen til NTB.

Han sier det er for tidlig å si om bremsefeilen er årsaken til ulykken.

Mobilkranen sto på en gang- og sykkelsti rett ved Karuss barnehage da den skled nedover og traff den fem år gamle gutten som ble klemt mellom kjøretøyet og fjellveggen. Han døde av skadene. Gutten var på vei til barnehagen sammen med sin mor og sin tre år gamle søster. Søsteren slapp fra ulykken med et skrubbsår. Moren ble ikke fysisk skadd.

Amundsen opplyser at etterforskningen fortsetter med avhør av de impliserte partene.

– Så må vi på et tidspunkt vurdere hvilken vending saken skal ha, om det blir en veitrafikksak eller om det blir en arbeidsmiljøsak, sier han.

Amundsen opplyser at det foreløpig ikke er vurdert noen siktelse etter ulykken. Statens havarikommisjon gjør sine egne undersøkelser etter ulykken.

