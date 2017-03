Tollerne fant tusenvis av liter sprit under appelsiner

Ifølge NRK ble vogntoget stanset 5. februar i år. I lasten fant tollerne også sigaretter.

– I tillegg til alkoholen og sigarettene var det noen paller med appelsiner som skulle dekke over. Men det var både dårlige papirer og dårlige appelsiner. Appelsinene skulle heller ikke til et sted som var reelt, forteller kontorsjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.

To uker etter ble enda et polsk vogntog stanset, og et tredje ble tatt i begynnelsen av mars.

– Føreren som kom i mars, hadde med seg løk som lå over alkoholen. Ofte prøver de å skjule alkoholen med andre varer, slik at man ikke oppdager alkoholen ved første øyekast. De legger mye jobb i det for å få det gjennom, sier Fredriksen.

Til sammen inneholdt de tre vogntogene 49.195 liter øl, 11.315 liter brennevin og 50.000 sigaretter, noe som ifølge kontorsjefen utgjør ny rekord både i beslag og forsøk på unndratte avgifter på så kort tid.

