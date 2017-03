Solberg: – Vekst i privat sektor må prioriteres 

Satsing på økt vekst i privat sektor er svært viktig i arbeidet med nytt statsbudsjett. Det var den klare beskjeden både fra statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) før startskuddet for regjeringens budsjettkonferanse gikk tirsdag morgen.

– Vi må satse sterkt på økt vekst i privat sektor. Det er det som vil gi økte skatteinntekter og som skal finansiere utviklingen i offentlig sektor, understreket Solberg på en kort seanse for pressen før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen.

– Ledigheten går ned, men er fremdeles for høy. Vi har kommet gjennom den første virkningen av fallet i oljesektoren på en bra måte, men det betyr ikke at omstillingsutfordringene for det norske samfunnet er over. Vi må hente veksten fra andre områder enn offentlig sektor, sa Solberg.

