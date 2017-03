Bankstrateg tror Gjedrem kan senke inflasjonsmålet

Utvalget ledes av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem og er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere sentralbankloven og styringen av Norges Bank.

Innstrammingen av handlingsreglene for bruk av oljepenger er en av grunnene til at sjefstrateg Jostein Tvedt mener det er på tide å senke inflasjonsmålet, skriver Finansavisen. Da det ble satt til 2,5 prosent i 2001 var innfasing av oljepenger hovedargumentet. Andre inflasjonsmål siktet da mot 2 prosent eller lavere.

– For et års tid siden begynte vi å snakke om utsiktene til at inflasjonsmålet ville bli senket. Da hadde Norges Bank sluttet å presentere inflasjonsprognoser som endte på målet og hadde i stedet inflasjon tydelig under målet, sier Tvedt. Selv om han ikke har fått noen konkrete signaler fra Gjedrem-utvalget om at målet kan bli senket, mener han mandatet gjør at det ikke er unaturlig å ta det opp.

På spørsmål fra avisen om ikke målet like gjerne kunne vært 2 prosent, svarer sentralbanksjef Øystein Olsen at han tror det også ville gått bra, gitt en fleksibel pengepolitikk, men at «dette har vi ikke tatt stilling til».

