Aktor krever 17 års fengsel for drap på ekskone i Os

Trude Brenna Aasen (38) skulle møte sin fraseparerte ektemann for å ordne noen papirer i forbindelse med samlivsbruddet, men ble stukket til døde i bilen av eksmannen.

Statsadvokat Benedikte Høgseth mener årsaken den tiltalte eksmannen har oppgitt som grunn til at de to skulle møtes, var et påskudd for å gjennomføre drapet, og at dette viser at drapet var planlagt mange timer i forveien, skriver Bergensavisen.

– Trude kunne også kanskje også vært reddet dersom tiltalte hadde ringt etter hjelp med en gang. I stedet har han selv gitt uttrykk for at han ønsket å fullføre drapet, sa Høgseth i sin sluttprosedyre. Hun mener det ikke er noen tvil om at drapet var planlagt.

Eksmannen har erkjent seg skyldig i drap, men hevder at det ikke var planlagt.

Det var søndag 24. april i fjor at den 38 år gamle tobarnsmoren Trude Brenna Aasen ble funnet død i en bil utenfor boligen hun hadde delt med eksmannen på Lysekloster i Os. Av tiltalen går det fram at Aasen ble påført minst to knivstikk – begge betegnet som dødelige.

