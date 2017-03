Én bror frifunnet for drapsforsøk på stefar i Rogaland

Lagmannsretten har frifunnet en 26-åring for drapsforsøk på stefaren i Vindafjord i Rogaland, men dømmer ham for vold. For broren på 22 år blir dommen stående.