Årets lønnsoppgjør i boks

– Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen etter at oppgjøret var klart tirsdag kveld.

Partene er enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Rammen er 2,4 prosent.

LO mener de viser ansvarlighet

Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil, opplyser LO.

– Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon, sier LO-lederen og legger til:

– Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.

NHO mener de strakte seg langt

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier at for dem var det viktig å oppnå enighet.

­– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere, sier Skogen Lund.

– Med så høye lavlønnstillegg, vil det for flere bedrifter være lite rom for lokale lønnstillegg. Spesielt innen reiseliv er dette krevende da partene for første gang skal gjennomføre lokale forhandlinger, fortsetter hun.

Skogen Lund påpeker at lønningene i Norge er blant de høyeste i Europa. Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med.

– Det håper vi å ha fått til i år, sier NHO-sjefen.

Partene møttes for overlevering av krav i årets mellomoppgjør 6. mars, med reell forhandlingsstart 9. mars. Forhandlingsfristen var satt til 14. mars ved midnatt, noe partene rakk med god margin.

YS også

Også YS og NHO er enige i årets mellomoppgjør. Rammen er den samme – 2,4 prosent.

– Også i år har vi bidratt til et ansvarlig oppgjør ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat.

