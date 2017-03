Rapport: Hvitsnippforbrytelser koster 12 milliarder årlig

Det framgår av rapporten "Toppen av isfjellet" fra Manifest Tankesmie, som legges fram på Manifests årskonferanse mandag, skriver Klassekampen.

Ifølge rapporten anslås det at økonomisk kriminalitet begått av personer i kraft av deres posisjon og tillit i ulike virksomheter, koster samfunnet 12 milliarder kroner årlig. Anslagene for trygdesvindel er 10 milliarder.

Bekjempelse av hvitsnippforbrytelser bør prioriteres høyere, mener professor Petter Gottschalk, en av rapportforfatterne. Han foreslår blant annet en dobling av antall ansatte i Økokrim.

– Det er et stort problem at for mange går fri. For det første utgjør det et betydelig økonomisk omfang, ettersom hver forbrytelse kan utgjøre flere millioner kroner. For det andre er dette kriminalitet som begås av personer i betrodde stillinger i samfunnseliten, og om de går fri undergraver det hele samfunnspakten, sier Gottschalk.

Han sier mistenkte trygdemisbrukere stort sett blir dømt, mens det ikke er tilfellet med hvitsnippforbrytere.

– Hvitsnippkriminelle er ekstremt ressurskrevende å ta, fordi de har mer ressurser til å skjule kriminaliteten sin og kan kjøpe ekstra advokatbistand, anker sakene og bruker all slags midler for å unngå domfellelse.

