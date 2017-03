Oljebransjen fornøyd med bred meny i Barentshavet

-Dette blir en skikkelig Barentshav-runde. For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet. Dette er et veldig tydelig signal om at vi satser i nord, sier Søviknes til NTB.

Mandag ga han oljeselskapene mulighet til å søke på hele 102 nye blokker på norsk sokkel. 92 av dem ligger i Barentshavet og nesten halvparten nord for Norges nordligste oljefunn Wisting. Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.

-Innenfor forvaltningsplanen

-Det er et veldig spennende område som ligger i vestre del av Barentshavet. Det er viktig å få utforsket dette området, og vi forholder oss til 65-kilometersgrensen mot Bjørnøya. Dette er innenfor forvaltningsplanen og følger føringene som Stortinget tidligere har gitt. Vi tar også hensyn til avtalen med Venstre og KrF. Det er ingenting i dette som går ut over det som er åpnet og tydeliggjort som petroleumsområde, sier Søviknes til NTB.

Bred tilgang

Oljebransjen lovpriser det de kaller en offensiv utlysning, og sier seg overbevist om at interessen vil være stor når menyen av leteområder utvides.

-Det et selvstendig poeng at vi skal ha selskaper som tenker forskjellig og som leter på forskjellig måte. Da er det viktig at det er stor bredde i blokkene som er tilgjengelige. Norsk sokkel må være konkurransedyktig og attraktiv også for de store internasjonale aktørene, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Også det nordnorske leverandørnettverket PetroArctic sier seg godt fornøyd med utlysningene.

-Med så mange leteblokker på menyen, er jeg overbevist om at vi vil få mange spennende søknader. Skal det norske oljeeventyret fortsette, er vi helt avhengige av at Barentshavet innfrir, sier direktør Kjell Giæver.

-Desperat forsøk

Ikke overraskende reagerer miljøbevegelsen kraftig på utlysningene.

-Dette er helt vilt. Søviknes teppebomber både Barentshavet, Iskanten og Bjørnøya med nye oljefelt helt uten hensyn til klima eller miljøkonsekvenser, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til NTB.

Han ser de rekordmange utlysningene som et desperat forsøk fra regjeringen på å gjøre Barentshavet mer attraktivt for flere oljeselskaper. Også Bellona reagerer kraftig på at regjeringen vil la oljeindustrien omringe Bjørnøya.

-Det er fullstendig galskap å lyse ut 93 leteblokker i Barentshavet. Regjeringen er tydeligvis ivrige etter å kaste statlige penger over bord, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bredt ut i Barentshavet

I 24. runde utlyses i tillegg nye blokker i Barentshavet sørøst og inn mot grenselinjen mot Russland, i det som var omstridt område fram til grenselinjen mot Russland ble trukket i 2010.

-23. runde var mer spesifikt rettet mot Barentshavet Sørøst. Nå går vi mye tyngre ut mot hele Barentshavet, i tillegg til dypvannsområdet i Norskehavet, sier oljeministeren til NTB.

Utlysningene sendes nå ut på høring med høringsfrist 2. mai.

