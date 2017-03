Meling: – Italiensk tiltale ukjent for Krekar

Dersom saken faktisk kommer i gang mandag, vil Krekars italienske forsvarer be om at den utsettes, melder NRK. Meling sier verken han eller klienten hans vet hva som skjer mandag, men at pågang fra mediene tyder på at noe skal skje.

– Mulla Krekar har ikke fått noen innkalling, han har ikke fått forkynt anklagen mot seg, og han vet ikke engang hva et eventuelt rettsmøte mandag skal handle om, sier Meling. Søndag hadde Krekar, som fortsatt er i Norge, fortsatt ikke blitt kontaktet av italienerne.

Anbefaler ikke å reise

Da utleveringsbegjæringen mot Krekar, hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad, ble behandlet i norsk rett for første gang, ble den opprinnelige siktelsen i Italia kjent, men Meling vet ikke hva en eventuell tiltale lyder på.

– Siktelsen gir noe av rammen for en anklage. Men vi vet ikke om det er denne som ligger til grunn for det videre arbeidet med en tiltale og en hovedforhandling. Vi vet heller ikke hvilke deler av siktelsen som er frafalt, forklarer Meling. Han sier han ikke vil anbefale Krekar å reise til Italia og "spille tombola med sin egen fremtid i en italiensk domstol".

– Trolig kort møte

Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.

– Vi har hørt at møtet som er berammet til mandag, mest sannsynlig blir ganske kort, og at saken videre kommer til å bli noe utsatt, sier Bakkevig.

– Det går på forberedelser til saken, deriblant videre oversettelser, fortsetter hun.

