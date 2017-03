Mahamud vil kjempe videre

I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.

"Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet", heter det i dommen.

Kronbevis skal sjekkes

Dommen blir anket, varsler Mahamud og hans advokat Arild Humlen. De vil blant annet sjekke et av aktoratets kronbevis, at en mann i Djibouti som Mahamud hevder er en forretningspartner, egentlig er hans bror. Rett før tingrettens behandling la UNE fram det mye omtalte passbeviset, som de mener tilhører Mahamuds bror.

– Norske myndigheter har vært i Djibouti og skaffet det passet, men selv ikke vært i kontakt med denne personen for faktisk å sjekke om det er riktig at det er Mahads bror, sier advokat Arild Humlen.

Han beskriver det som "en betydelig svakhet ved hele bevisbildet" og er allerede i gang med å innhente flere opplysninger om den angivelige broren. Om nødvendig vil det også bli tatt DNA-prøver.

– Vi mener å kunne dokumentere at dette er en helt annen person, uten forbindelse til Mahad, som har en egen familie og som har egne søsken i Djibouti, sier advokaten.

– Hvis dette beviset viser seg å være feil, må jo norske myndigheter foreta en helt ny vurdering, sier han.

– Tungt

Både Humlen og Mahamud er overrasket og svært skuffet over dommen.

– Det er tungt å bli stemplet som løgner, sier Mahamud, som også er idømt sakskostnader på drøyt 137.000 kroner.

– Jeg føler at dommen er urettferdig. Jeg trodde tvilen skulle være til fordel for tiltalte, men her har den kommet forvaltningen til gode, sier han.

Den 30 år gamle bioingeniøren reiste sak mot UNE for å få tilbake statsborgerskapet han ble fratatt i fjor etter 16 år i Norge, etter at myndighetene fikk tips om at han hadde oppgitt uriktig nasjonalitet.

Han har imidlertid fortsatt tro på at han vil vinne fram.

– Jeg er usikker på hvordan framtida blir, men jeg håper fornuften brukes her. Jeg håper at jeg i hvert fall får arbeidstillatelse, sa Mahad til pressen mandag.

. UNE: Praksis av lovgiving

UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis.

– Praksisen som UDI og UNE følger, kommer direkte av lovgivningen. Så de som måtte være uenige i at han er utvist og at han mister statsborgerskapet, må rette kritikken mot lovgiverne, sier hun til TV 2.

SVs Karin Andersen mener det bør være foreldelsesfrist i slike saker.

– Det å miste statsborgerskapet er en av det alvorligste reaksjonene du kan få mot deg. Selv i alvorlige forbrytelser er det ulike rimelighetsvilkår, og det må det være på disse sakene også, sier hun til NRK.

Viktig å reagere

Ifølge dommen er det flere ting som sår tvil om riktigheten av Mahamuds historie, blant annet misforhold mellom forklaringer han har gitt i asylintervjuer og hans forklaring om reisen til Norge i 2000, og det faktum at han var veldig god i fransk, det ene offisielle språket i Djibouti.

Dommen slår fast at det er viktig å reagere i slike saker.

"Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for. Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket", heter det.