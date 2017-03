Mahamud tapte saken om statsborgerskap

Retten slår fast at det er framlagt gode nok bevis på at det er overveiende sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti, slik UNE og UDI har hevdet, melder TV 2.

"Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet", heter det i dommen.

Mahad er også idømt sakskostnader.

– Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier Mahamud til TV 2.

Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet. Etter 16 år i Norge ble han i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

På den avsluttende dagen i retten holdt advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum innlegg på vegne av UNE.

– Dette er en historie som ikke gir mening. Det er indre brister og motsetninger. Hvorfor er det slik? Det er ikke en selvopplevd historie, men en historie som er laget for å skaffe seg opphold i Norge, sa hun.