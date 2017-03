Mahamud: – Tungt å bli stemplet som løgner

I dommen får Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud ikke er fra Somalia, slik han hevder, men fra Djibouti.

"Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet", heter det i dommen.

Mahamud er også idømt sakskostnader.

Anker

Mahamud sier til TV 2 at han vil anke dommen.

– Men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier han.

Mahamud sier han føler seg urettferdig dømt og at han hadde håpet at tvilen skulle komme ham til gode.

– Det er veldig tungt å bli stemplet som en løgner, sier han i en kort kommentar før han sammen med sine advokater skal gå nærmere gjennom den 51 sider lange dommen.

– Fra Djibouti

Den 30 år gamle bioingeniøren hadde saksøkt staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å få tilbake statsborgerskapet. Etter 16 år i Norge ble han i april i fjor fratatt sin status som nordmann fordi UNE mener han er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han oppga da han kom hit som 14-åring.

I 2013 fikk myndighetene et tips om at Mahamud hadde oppgitt uriktig nasjonalitet.

Ifølge dommen er det flere ting som sår tvil om riktigheten av Mahamuds historie, blant annet misforhold mellom forklaringer han har gitt i asylintervjuer, hans forklaring om reisen til Norge i 2000, og det faktum at han var veldig god i fransk, som er det ene offisielle språket i Djibouti.

– Ingen mening

På den avsluttende dagen i retten holdt advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum innlegg på vegne av UNE.

– Dette er en historie som ikke gir mening. Det er indre brister og motsetninger. Hvorfor er det slik? Det er ikke en selvopplevd historie, men en historie som er laget for å skaffe seg opphold i Norge, sa hun.

Dommeren i saken, Geir Grindhaug, slår også fast at det er viktig å reagere i slike saker, ikke minst av allmennpreventive hensyn.

"Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for. Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket", heter det i dommen.

Til VG opplyser kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE at de ennå ikke har rukket å lese dommen, men at de vil kommentere saken senere mandag.