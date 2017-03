Eiendomsskatten i Oslo skal behandles i tingretten

Oslo kommune må møte i tingretten i slutten av april, skriver NRK. Ifølge kanalen har rundt 2.000 huseiere sagt at de ønsker å være med på et søksmål. Oslo tingrett har nå avgjort at Huseiernes Landsforbund kan fremme saken som et gruppesøksmål.

Huseiernes Landsforbund mener Oslo kommune ikke har rett til å ilegge eiendomsskatt som bare rammer noen få.

– Med et bunnfradrag på 4 millioner kroner rammer skatten bare et fåtall boligeiere. Dette skal være en skatt for alle, men med et så høy bunnfradrag rammer den spesifikt og urettmessig, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Bettina Banoun, til NRK.

I 2016 utgjorde boliger med en anslått boligverdi på over 4 millioner kroner 32,2 prosent av eiendommene i kommunen, ifølge Byrådsavdelingen for finans.

I en epost til NRK skriver finansbyråd Robert Steen (Ap) at Oslo kommune mener at eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis.

Saken skal gå i Oslo tingrett fra 24. til 26. april.

(©NTB)