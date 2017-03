Alle partiene bortsett fra Høyre og Frp vil ha lengre pappaperm

Dagens regjering med Høyre og Frp har kuttet fedrekvoten fra 14 til ti uker. Nå vurderer alle de andre partiene å reversere kuttet, melder NRK.

Programkomiteene i Ap, SV og KrF foreslår å øke kvoten til 14 uker. Landsmøtene i Sp, Venstre og MDG skal behandle forslag om å dele permisjonstiden inn i tre like store deler, til mor, far og en fellesperiode.

– Det var absolutt et feiltrinn å redusere fedrekvoten, sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) til NRK.

Høyres Henrik Asheim mener likevel det var riktig å kutte fedrenes kvote.

– Nå får familiene fire uker ekstra som de kan fordele fritt. Alternativet var at hvis far ikke kunne ta alle 14 ukene, så ble familien fratatt disse ukene. I balanse mellom det å ha en fedrekvote og å anerkjenne at familiene er forskjellig, mener jeg ti uker er et riktig nivå, sier han.

Høyre vedtok på sitt landsmøte i helgen å beholde dagens ordning med fedrekvote. Partiet har tidligere ment at foreldre skulle kunne fordele permisjonen seg imellom.

