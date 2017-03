Ulvegeneral takkes av før slaget er vunnet

– Jeg har opparbeidet meg tillit som en talsmann for Distrikts-Norge. Nå må han gå inn i frontrollen, sier Gundersen til NTB.

– Jeg ønsker ham lykke til, men det er hard jobbing. Han må snakke velgerne tilbake, fortsetter han.

Gundersen må gi seg etter tolv år på Stortinget, etter at han tapte nominasjonskampen mot sin over 30 år yngre medfylking Tonning Riise, som også er leder av Unge Høyre. Til sommeren forsvinner dermed en kraftfull røst mot ulv og for distriktene fra Høyres stortingsgruppe. Samtidig fosser Senterpartiet fram på meningsmålingene med harde angrep mot regjeringspartienes "sentraliseringspolitikk".

Beskjed fra landsmøtet

Ulvestriden i Høyre har rast vinteren gjennom. Gundersen har vært krass mot partiets egen miljøminister Vidar Helgesen, som overprøvde de lokale rovviltnemndenes vedtak om hvor mange ulv som skal felles i år. Siden har Helgesen fått beskjed fra Stortinget om å gjøre mer for å holde ulvebestanden nede.

På et møte i Høyres stortingsgruppe rett i forkant av landsmøtet ble det enighet om at Helgesen skal få på plass en forskriftsendring.

På landsmøtet vedtok Høyre en uttalelse om at ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres. «Bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes. Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres», heter det videre.

En uløst ulvestrid vil kunne skade valgkampen for Høyre i flere fylker, men med forskriftsendringen og uttalelsen håper og tror Gundersen saken er løst, i hvert fall på papiret. Selv om han ikke tror det blir felt like mange ulv som rovviltnemndene ønsket i år, har Gundersen dermed lagt ned stridsøksa.

– Nå gjelder det å få troverdighet på at Høyre faktisk mener det de sier. Folk stoler ikke helt på det, sier han.

Det er altså her blodslitet begynner for Tonning Riise.

– Du må si ting til du har blodsmak i kjeften, ting må gjentas, sier Gundersen.

– Ikke by-land-konflikt

Senterpartiet fosser fram på meningsmålingene, både på grunn av ulvestriden og motstand mot kommunereform og politireform. På nyåret fikk Senterpartiet en oppslutning på nesten 30 prosent i Hedmark. Men Gundersen avviser at han har bidratt til en by-land-konflikt, som Senterpartiet nå høster fruktene av.

– Jeg har sagt at det ikke er en by-land-konflikt. De mest ihuga jegerne sitter i Oslo. Jeg får like mange heiarop fra dem. Så det er dere som har gjort rovviltkonflikten til en by-land-konflikt, sier Gundersen, med henvisning til mediene.

Gundersen minner om at det var rovdyrpolitikken som var årsaken til at han gikk inn i rikspolitikken i 2003.

– Da var Høyre på vei til å gjøre en forferdelig feilvurdering. De undervurderte sprengkraften i å ikke stå støtt på sitt eget ideologiske fundament: å være tro mot eiendomsretten, ha respekt for enkeltmennesket og lokalsamfunn i hele landet.

– Nå er partiet der det skal være, er dommen fra den avtroppende stortingsrepresentanten.

