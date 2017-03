Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte.

– Dette viser at regjeringen har mange gode krefter å spille på i Norge – dersom de vil. Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram.

Tre firedeler av de spurte sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne.

7 av 10 har gitt bort klær, leker, utstyr eller annet, mens omtrent halvparten har deltatt i innsamlingsaksjoner eller bidratt gjennom ideelle organisasjoner. Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.

