Strålende sol da Oslo Børs avsluttet uka i pluss

Mest omsatt fredag var Statoil, som i strålende sol i hovedstaden avsluttet handelsuka med en oppgang på 2,07 prosent. På plassene bak på omsetningslista var Norsk Hydro (+ 1,69 prosent), Marine Harvest (+ 0,65), DNB (+ 1,01) og Telenor (+ 1,38).

Børsvinneren fredag var Archer, med en oppgang på hele 20,93 prosent. Ifølge Dagens Næringsliv har flere meglerhus denne uka oppgradert eller startet dekning av aksjen med positiv anbefaling, etter meldinger forrige uke om finansiell restrukturering.

Ved de toneangivende europeiske børsene endte CAC 40-indeksen i Paris opp 0,22 prosent, mens FTSE-indeksen i London steg med 0,42 prosent. DAX 30 i Frankfurt endte derimot uka ned 0,33 prosent.

Oljeprisen var noe opp i løpet av fredagen, men etter en topp rett før klokka 15 falt prisen mer enn to prosent i løpet av en time og tre kvarter, ifølge E24. Ved 17.30-tida fredag ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,80 dollar. Amerikansk lettolje ble solgt for 48,99 dollar fatet.

