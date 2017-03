Høyre-ledelsen vant slaget om eggdonasjon

197 delegater stemte for forslaget om å utsette beslutningen, 150 stemte mot og to delegater stemte blankt.

Det var helseminister og nestleder Bent Høie som ba landsmøtet om å vente med å ta stilling til spørsmålet. Han mener spørsmålet om eggdonasjon må diskuteres sammen med en rekke andre spørsmål knyttet til ny genteknologi.

Statsminister og partileder Erna Solberg gikk etter hvert opp på talerstolen og ga beskjed om hva hun mente var riktig å gjøre.

– Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt, så skal vi ha en grundig debatt, sa hun.

Solberg påpeker at eggdonasjon innebærer et medisinsk inngrep, til forskjell fra sæddonasjon.

I siste liten

At forslaget om utsettelse ble lagt på bordet i siste liten etter at mange fylkeslag hadde ferdigdiskutert saken, vakte irritasjon hos flere i salen. Forslaget kom mens debatten var i gang for fullt i landsmøtesalen og avstemningen bare var noen timer unna.

– Denne diskusjonen vil være akkurat like vanskelig om få år. La oss som vil stemme ja til eggdonasjon, få lov til å stemme ja, sa Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot fra talerstolen.

Heidi Nordby Lunde påpeker partiet har diskutert saken i flere år.

– Partiledelsen kunne deltatt i den brede og grundige debatten partiet faktisk har hatt, ikke utsette det slik at velgerne ikke vet hvor vi lander før de stemmer til høsten, sier hun til NTB.

Tilhengerne av eggdonasjon mener kvinner som er ufrivillige barnløse, bør få samme mulighet til å få hjelp som menn som ikke kan få barn.

Nordby Lunde peker på at mange andre land allerede tillater eggdonasjon. Hun ser ingen grunn til at ikke også Norge skal åpne for dette, så lenge barna får vite hvem som er deres biologiske opphav.

– Ikke lytt til KrF

Flere i Høyre reagerte på at KrF-leder Knut Arild Hareide har gått ut og advart Høyre mot å si ja til eggdonasjon.

KrFs Olaug Bollestad understreker overfor NTB at partiet respekterer prosessen i Høyre. Men hun er glad for samarbeidspartiets beslutning om å ikke si ja nå, men utsette avgjørelsen.

– Vi er glad for at Høie og Solberg har vært tydelige på at dette er en større sak og vil ta en grundig diskusjon, sier hun til NTB.

På spørsmål om dette vil være en sak KrF vil ta med seg når de eventuelt skal innlede nye forhandlinger om samarbeid med Høyre etter valget, svarer hun:

– Det er klart at dette er et viktig spørsmål for KrF, men det er alltid en helhet, og det handler om å få gjennomslag for politikk.

Egen prosess

Maren Malthe-Sørensen fra Oslo Høyre advarte mot å lytte til KrF.

– Jeg tror ikke de vil gå til skilsmisse fordi vi er litt uenige. Vi bør ikke skrote våre meninger for å tekkes KrF. La nå Hareide sove med ryggen til et par netter, sa hun.

– Det var hensynet til en god diskusjon i Høyre og ikke samarbeidet med KrF som gjorde det viktig å utsette eggdonasjonssaken, sa Erna Solberg til NTB etter at flertallet for utsettelse var klart.

Solberg mener et ja ikke nødvendigvis ville skapt problemer for fortsatt samarbeid med Kristelig Folkeparti, og hun viser til at det uansett er flertall for eggdonasjon blant partiene på Stortinget.

– Feigt

Regjeringens andre samarbeidsparti, Venstre, har bedt om en avklaring fra Høyre både av hensyn til velgerne og kvinnene det gjelder.

– Dette spørsmålet er viktig å få avklart også for kvinner som har fertilitetsproblemer, og som kanskje ikke kan vente i nye fem år på en politisk avklaring, sier Guri Melby.

Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet mener Høyre er feigt.

– Dette er feigt av Høyre. Det er et parti som ellers snakker høyt og ofte om valgfrihet, men når det gjelder kvinners rett til å velge å donere bort egg for å hjelpe andre som sliter med å få barn, er de musestille, sier hun.

Også Trettebergstuen mener frykten for å støte KrF fra seg er årsaken til at partiet utsetter beslutningen til etter valget.