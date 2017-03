Amundsen åpner for å endre omstridt lov

Saken er blitt aktuell etter at Stavanger tingrett ga strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente at han handlet i "berettiget harme".

Da Ap-nestleder Hadia Tajik tok opp spørsmålet i Stortinget onsdag, avviste Amundsen at det var aktuelt å endre loven. Overfor Dagsavisen åpner han nå imidlertid for endringer.

–En eventuell lovendring fortusetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den. Dette er viktig blant annet for å unngå utilsiktede konsekvenser av en eventuell endring. Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, sier justisministeren.

(©NTB)