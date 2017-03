29-åring dømt for menneskehandel etter å ha tvunget kona til prostitusjon

Tvangsprostitusjonen skal ha foregått i en leilighet i Bergen i nesten hele 2015. Ifølge tiltalen tvang mannen sin kone til å selge seksuelle tjenester til "en rekke ulike menn" ved bruk av vold og trusler, skriver Bergens Tidende.

Under rettssaken i februar kom det fram at mannen – ifølge forsvareren – så på sexsalget som et fellesanliggende, at det var noe de var sammen om, og pengene skal ha gått til løpende husholdningsutgifter.

Tiltalte og kona skal ha blitt kjent i 2007. Hun kom til Norge tidlig i 2015, og paret giftet seg samme år. I begynnelsen skal alt ha vært bra, men på senhøsten samme år betrodde hun seg til en bankansatt på et kjøpesenter i Bergen og fortalte at hun var utsatt for familievold og trusler, og at mannen tvang henne til å selge sex.

Mannen nektet straffskyld da saken var oppe i retten, men nå har tingretten dømt ham til fire års fengsel for menneskehandel og vold mot kona, samt trusler mot en annen kvinne. Han ble frikjent for voldtekt av en kvinne, men dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 430.000 kroner til tre kvinner, inkludert kona.

Det skal være første gang politiet har etterforsket og ført til retten en menneskehandelsak med skandinaver involvert som både offer og tiltalt, skriver Bergens Tidende.

