Uber bekrefter bruk av omstridt program i Norge

Det hemmelige våpenet er en programsnutt som har fått navnet Greyball, og som ble avslørt av New York Times i forrige uke. Greyball har blitt brukt i flere byer til å identifisere kontrollører som jobber i hemmelighet for å samle bevis for at Uber bryter med det lokale drosjereglementet.

I en epost til Dagsavisen bekrefter Uber Norge at de bruker et slikt program i Norge.

– Programmet hindrer falske kunder og dem som bryter med våre retningslinjer, det være seg om det er noen som ønsker å skade våre sjåfører, konkurrenter som vil hindre og sabotere vår operasjon eller motstandere som går i ledtog med myndighetene i hemmelige "anslag" for å sette opp feller for våre sjåfører, skriver Uber.

Flere Uber-sjåfører i Norge har de siste månedene blitt bøtelagt for kjøre uten drosjeløyve. Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet.

(©NTB)