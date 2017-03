Solberg vil ikke velge bort noen 

Partilederen ble hyllet med nesten tre minutters stående applaus etter å ha innledet Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag.

Mot slutten av talen kom Solberg inn på det som kommer til å bli hyppig diskutert fram mot valget, nemlig hvordan hun skal samle troppene og organisere samarbeidet ved et eventuelt nytt borgerlig flertall.

– Høyres landsmøte vedtok i fjor at vi skal gå til valg på et bredest mulig borgerlig samarbeid. At Høyre ikke vil velge bort noen. Det vedtaket ligger fast, sa hun.

– Gjennom snart fire år har vi vist at vi kan styre sammen med Frp, KrF og Venstre, understreket Solberg.

Høye bølger

Partilederen viste til at de borgerlige partiene har håndtert store utfordringer som oljeprisfall og flyktningkrise.

– Ingen har fått det helt som de ville. Heller ikke vi. Noen høye bølger har det vært. Men vi har også fått til mye sammen, og vi har alle mye å være stolte over. Det er et godt utgangspunkt for de neste fire årene, sa hun.

Solberg er arkitekten bak det borgerlige samarbeidet og ønsket opprinnelig både KrF og Venstre inn i regjering sammen med Høyre og Frp.

Men ved inngangen til valgkampen virker den planen langt mindre realistisk enn i 2013, da resultatet ble en samarbeidsavtale.

Spark mot venstre

Partilederen brukte den første delen av talen til å gå gjennom noe av det de borgerlige har oppnådd siden 2013 innen utdanning, helse og transport. Hun snakket også om behovet for jobbskaping og omstilling for å møte oljekrisen.

Samtidig rettet hun noen spark mot de rødgrønne, ved først å peke på at oljealderen ikke kommer tilbake og at klimapolitikken er kommet for å bli.

– Derfor står ikke valget mellom endring og stillstand, slik venstresiden forsøker å gi inntrykk av. I virkeligheten står valget mellom endring og forvitring.

Hun viste til at kostnader, skatter og avgifter gjør at norske bedrifter gjerne starter litt bak sine konkurrenter. Mens venstresiden vil gjøre avstanden større, vil Høyre flytte norske bedrifter nærmere startstreken, ifølge Solberg.

(©NTB)