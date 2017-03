Regjeringen setter av 24 milliarder til skredsikring i NTP

Det avslørte statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (Frp) under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø torsdag.

– Nå jevner vi ut tilskuddet til riks- og fylkesveiene. For første gang er det satt av like mye penger i NTP til rassikring av fylkesveier og riksveier – 12 millioner til hver av veitypene. Tidligere har det blitt satt av langt mer til sikring av riksveier enn fylkesveier, sier Karlsen til Nordlys.

Han opplyser også at det vil bli utarbeidet et nytt tilskuddsprogram for fylkesveiene i NTP.

