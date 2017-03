Fengselsdrapssiktet tilbake på åstedet

Ifølge VG varte forklaringen i flere timer.

– Han ga en lang og detaljert redegjørelse for de samme forholdene som han har forklart til politiet. Jeg kan ikke se at denne rekonstruksjonen på noen måte avvek fra det han allerede har forklart, sier hans forsvarer Oscar Ihlebæk til avisen.

56-åringen har erkjent at han drepte den 58 år gamle medfangen som tidligere er dømt sju ganger for seksuelle overgrep. I tillegg er han siktet for å ha prøvd å drepe to andre sedelighetsdømte menn i tilknytning til drapet. Dette ble ifølge politiet forhindret av fengselsbetjenter.

Den drapssiktede kunne under rekonstruksjonen i detalj redegjøre for hvor de øvrige innsatte var mens de dramatiske handlingene pågikk og hvor de ansatte i fengselet var da drapet og drapsforsøkene skjedde, sier Ihlebæk.

