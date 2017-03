Stadig færre tar abort

Årets tall er en nedgang på 6 prosent fra året før.

Nesten ni av ti aborter, 87,5 prosent, ble gjennomført med medikamenter, en økning fra 45 prosent for ti år siden.

Abortraten falt fra 11,7 til 11 per 1.000 kvinner i fertil alder (15-49 år), viser tallene fra Abortregisteret. Abortraten falt til 7,6 per 1.000 kvinner i aldersgruppen 15 til 19 år. I 1980 var tallet 22,4 per 1.000 kvinner i alderen 15–19 år. Den gang hadde denne aldersgruppen den høyeste abortraten av alle.

81 prosent av abortene i fjor ble utført før uke ni, og 96 prosent var selvbestemte.

Norske kvinner kan selv bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de tolv første ukene. Etter dette må man søke om abort hos en abortnemnd. Abortnemndene kan i spesielle tilfeller, og om det er tungtveiende medisinske grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke.

