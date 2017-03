Revygruppe møtte i retten med fangeluer for å forsvare frisør-sketsj

I revyen til Løgnaslaget blir frisør Merete Hodne omtalt som "Nazifrisøren fra Bryne". Det er blant andre den kjente komikeren og Venstre-politikeren Per Inge Torkelsen som står bak sketsjen. Også to andre fra Løgnaslaget, Dag Schreiner og Rune Andersen, måtte møte i retten.

– Det er helt, helt forkastelig. Jeg kjemper mot totalitære ideologier som muhammedanisme og nazisme. Da blir det helt horribelt å bli omtalt som nazifrisør, har Hodne tidligere uttalt til Dagbladet.

Hodne har via sin advokat sendt en begjæring om midlertidig forføyning til retten, med krav om at bruken av ordet "nazifrisør" opphører inntil det foreligger en rettsavgjørelse. Løgnaslaget svarte at de ikke hadde noen slike planer og viste til ytringsfriheten.

– Det er Merete Hodne sitt samfunnsengasjement som får gjennomgå i sketsjen. Hun er som nevnt en markant samfunnsdebattant, sa revygruppas advokat Brynjar Meling da rettsmøtet startet, skriver Stavanger Aftenblad.

Han pekte på at Hodne selv påberoper seg ytringsfriheten når hun bruker sterke karakteristikker.

– Vi vil ikke sensurere. Sist gang det var sensur på norske scener var i perioden 1940-45, ironisk nok under nazistene, sa produsent for revyen, Pål Magnor Kvammen, i februar.

Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne. Saken er anket til Høyesterett. Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge

