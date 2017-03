Oslo Børs endte i minus

Mest omsatt onsdag var Norsk Hydro, Marine Harvest og Statoil. Mens Norsk Hydro gikk i pluss med 2 prosent, falt de andre to med henholdsvis 1 og 0,8 prosent.

Blant de øvrige større selskapene gikk Yara International tilbake med hele 1,1 prosent, fulgt av Telenor som falt med 0,6 prosent. DNB gikk opp med 0,4 prosent.

Verdt å ta med er dagens taper, spillselskapet Funcom, som ikke er notert på hovedindeksen, men som falt med hele 11,5 prosent etter nyheten om at selskapet har brukt et analyseselskap som bløffer om både oppdrag og ansatte. Aksjen begynte å bremse fallet på slutten av dagen etter at Funcom i en børsmelding skrev at de fjerner alle henvisninger til selskapet på sine nettsider.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen stiger Subsea 7 med 2 prosent, mens Petroleum Geo-Services og REC Silicon faller med henholdsvis 5,1 og 4,3 prosent.

I Europa stiger de tre toneangivende aksjeindeksene. CAC 40 i Paris med 0,2, samt FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt begge med 0,1 prosent.

Oljeprisen faller også onsdag. Et fat nordsjøolje omsettes ved børsslutt for 55 dollar, og et fat amerikansk lettolje for 52,2 dollar.

