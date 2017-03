Få dømmes til omvendt voldsalarm

Ifølge Dagsavisen har det vært ni dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll – også kalt omvendt voldsalarm – etter at det ble teknisk og juridisk mulig i 2013. Fem gjerningspersoner går i dag med fotlenke som gir begrenset bevegelsesfrihet.

Avisen har snakket med voldsofferet "Elin", som måtte flytte til hemmelig adresse sammen med barna for å komme unna en voldelig ekskjæreste. Hun mener den manglende bruken av omvendt voldsalarm er et eksempel på at voldsofres rettigheter ikke tas alvorlig nok.

– Vi skulle aldri trengt å flytte, sier hun.

Seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirektoratet forklarer den manglende bruken av ordningen med at det ikke er blitt avsagt flere dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll (OVA). Hun sier at OVA-saker krever et betydelig forarbeid.

–Dette er et krevende løp, noe som kanskje også kan være en av flere grunner til at det til nå ikke har vært avsagt flere OVA-dommer, sier Hoel.

