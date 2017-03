Skralt rekefiske i nord

Så langt er det landet kun 27 tonn kokte reker og 12 tonn råreker i Nord-Norge, ifølge Fiskeribladet. I 2016, som var et svært dårlig rekeår i nord, ble det landet 35 tonn kokte reker og 15 tonn råreker i samme periode.

–Dette er katastrofetall for kystrekenæringa, sier Tor-Edgar Ripman, som er markedssjef for reker i Norges Råfisklag.

NRK skrev i helgen at Karls Fisk og Skalldyr i Tromsø må kjøpe reker sørfra for å få nok til kundene, og at rekeprodusenten Nord-Reker AS har måttet permittere alle ansatte.

Men det kan være i ferd med å snu. Nord-Norges største rekeprodusent, Lyngen Reker, melder om nyvunnen optimisme.

– Det har vært lite reker i januar og deler av februar, men det har tatt seg opp den senere tiden. Januar er normalt en dårlig måned for oss med mørketid, men nå begynner det å bli litt lysere dager. Vi ser litt mer positivt på det nå, sier eier Bjørn Arild Olsen.

