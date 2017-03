Regjeringen vil gi politiet tilgang til informasjon om beboere i asylmottak

– Det er viktig at politiet har effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak. Dette vil lette politiets arbeid knyttet til både utlendingskontroll og i forbindelse med forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Han fungerer mens Sylvi Listhaug er i svangerskapspermisjon.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag innebærer et klart og mer varig rettslig grunnlag for politiets tilgang til opplysninger om hvem som bor, har bodd, eller har permisjon fra asylmottak. Opplysninger om hvem som bor i asylmottak er taushetsbelagt, blant annet fordi det røper at vedkommende har søkt beskyttelse i Norge.

– Tilgang til slike opplysninger er viktig for at politiet skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet for den enkelte. Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag, noe høringsbrevets forslag sikrer, sier Sandberg.

Politiet har i dag adgang til å få opplysninger om utlendinger i mottak i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven. Dette kan dreie seg om retur og uttransportering av asylsøkere med avslag.

En tidsbegrenset instruks fra departementet som gjelder fram til årsskiftet, gir dessuten politiet tilgang til opplysninger om samtlige beboere i et mottak. Instruksen er begrunnet i sikkerhetsmessige og beredskapsmessige utfordringer som følge av de høye asylankomstene høsten 2015.

Politiet har imidlertid ikke anledning til å benytte disse opplysningene i forbindelse med forebygging og etterforskning av kriminelle handlinger, noe departementet nå mener politiet skal få mulighet til.

Høringsfristen er satt til 18. april.

