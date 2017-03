Prisdryss over norske barne- og ungdomsbøker

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sto for utdelingen, og juryen bemerker at 2016 har vært et usedvanlig godt år for den norske barne- og ungdomsboka. Juryen nevner spesielt at det har vært mange gode debutanter.

"Utgivelsene preges av forfattere og illustratører som stadig løfter seg og bringer noe nytt til bøkene. Dette gjelder innen alle de premierte kategoriene. Forfatterne viker ikke unna eksistensielle temaer som identitet, tvangstanker og sorg", heter det i en pressemelding der vinnerne blir presentert.

Prisvinnerne er:

Litteratur – Torun Lian "Alice svømmer ikke" 50.000 kroner

Bildebok – Gry Moursund "Tre biler og en død katt" 50.000 kroner

Fagbok – Eldrid Johansen og Steffen R.M. Sørum "Skriv genialt!" 50 .000 kroner

Illustrasjon – Øyvind Torseter "Alice svømmer ikke" 45.000 kroner

Debutant – Gudrun Skretting "Anton og andre uhell" 45.000 kroner

Oversetter – Bodil Engen "Jakob Wegelius Morderens ape" 45.000 kroner

Tegneserie – Anna Fiske "Palle Puddel drar til New York" 45.000 kroner.

(©NTB)