Opplagsvekst i én av tre lokalaviser

Samlet falt lokalavisenes opplag med 1,5 prosent det siste året. Over tid har likevel opplaget til lokalavisene vært stabilt. De vel 100 lokalavisene som er tilknyttet LLA, har nå et samlet nettoopplag på rundt 325.000 eksemplarer.

Generalsekretær Rune Hetland er betinget optimist på vegne av avisene som gis ut i bygder, tettsteder og bydeler landet rundt.

– Lokalavisene er viktige kilder til pålitelig informasjon, samtidig som de er viktige for lokal identitet. Det er utfordrende, men ikke umulig å nå de unge. Vi både håper og tror at den oppvoksende generasjonen ser betydningen av en fri og uavhengig presse, og at de vil fortsette å lese lokalaviser, sier Hetland.

– At de fleste lokalavisene har hatt en god økning i antall digitale abonnenter, gir optimisme, sier LLAs generalsekretær.

Vestby Avis er den klare opplagsvinneren blant LLAs medlemsaviser. Avisen går fram med 558 eksemplarer, en økning på 29 prosent. Avisen som kommer ut på papir hver torsdag, har nå et opplag på 2.478 eksemplarer.

Redaktør Mattias Mellquist tror det er den digitale satsingen som har gitt det store utslaget.

– Vi er opprinnelig en papiravis som kommer ut 48 ganger i året, og inntil i fjor hadde vi først og fremst papirfokus. Med betalingsløsning på nett har vi blitt vesentlig tøffere på å publisere digitalt – nå er vi digital avis 365 dager i året, sier han.

Redaktøren sier han er glad for at abonnementsinntektene øker.

– Før så vi helsvarte skyer i horisonten, men nå er skyene grå med litt sol bak, sier han.

