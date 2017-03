Operasjon Dagsverk 2017 skal gå til ungdom i Nigeria

– I 2017 skal vi støtte Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria, skriver Operasjon Dagsverk (OD) på sine nettsider.

– Takket være Operasjon Dagsverk vil ungdom fanget i verdens største oljekatastrofe endelig få muligheten til en bedre framtid. Vi har jobbet i mange år med de katastrofale ødeleggelsene fra oljen i Nigerdeltaet, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom skriver at prosjektet gir ungdommer rammet av verdens største oljekatastrofe en lysere framtid. Naturvernforbundet mener forurensning fra internasjonale oljeselskaper har ødelagt livsgrunnlaget til ungdommene i Nigerdeltaet.

– Drikkevannet er forurenset og mange steder går det ikke lenger an å dyrke mat. Det er klart at elevene synes det er urettferdig, og jeg er utrolig glad for at norske elever ønsker å jobbe sammen med ungdom i Nigeria for å rydde opp i denne miljøkatastrofen, sier Esmark.

– Vi i Operasjon Dagsverk gleder oss til å samarbeide om et veldig godt prosjekt med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for å gi ungdom i Nigeria mulighetene og kunnskapen de trenger for å være endringsaktører i sitt eget liv, sier Sandra Skiaker, påtroppende leder av Operasjon Dagsverk.

(©NTB)