Nav sponser healer-utdanning

Vårt Land skriver om tømreren Daniel Andre Lystad som har fått støtte for å omskolere seg til å bli såkalt Rainbow Reiki-mester.

– Jeg ble veldig overrasket over at Nav sa ja, sier Lystad.

Han får avklaringspenger de to neste årene slik at han kan omskolere seg til å bli sertifisert 1. dan mester. Utdanningsforløpet går over halvannet år og koster nærmere 80.000 kroner.

Avisen har vært i kontakt med seks alternative skoler i Norge, hvorav fem av dem melder at de har hatt eller har én eller flere elever som har fått statlig støtte til å ta utdannelse eller kurs hos dem.

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien bekrefter at han kjenner til at Nav har gitt støtte til alternative utdanningsforløp.

– Men det er nok i et svært begrenset omfang, sier han.

Fysiologiprofessor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo synes ikke staten skal støtte opp om utdannelser av dette slaget.

– Jeg har forståelse for at Nav gir tilskudd til kurs som kan bedre en persons muligheter i arbeidsmarkedet. Jeg er heller ikke i tvil om at en del alternative virksomheter er lønnsomme. Men jeg mener Nav også burde hatt et tilleggskriterium for støtte: Er virksomheten samfunnsnyttig?

