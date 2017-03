Jotun-smell i Russland

Det norske selskapet opplyser til Dagens Næringsliv at fabrikken først ble forsinket med ett år, og at dette skyldtes at leverandøren ikke leverte etter de kravene Jotun hadde stilt.

Deretter har krav fra myndighetene gjort at fabrikken har blitt ytterligere forsinket.

–Vi har opplevd at kravene har endret seg underveis i byggeprosjektet og således ført til ytterligere forsinkelser, skriver Jotuns konsernsjef Morten Fon i en epost.

(©NTB)